В центре Конотопа развесили более 300 флагов со всей страны

На площади Мира развесили более 300 флагов, среди которых государственные флаги Украины, флаги городов и флаги, которые побывали на полях сражений на Востоке нашей страны. В коллекции есть флаги из Луганска, Донецка, Крыма, а сегодня добавился флаг с надписью «Конотоп — місто козацької слави», пишет ТопКонотоп.
Каждый желающий мог написать на конотопском флаге пожелания АТОшникам, стране или друг другу.
По словам волонтера, цель акции - пронести через всю Украину дух патриотизма, свободы и единства, почтить погибших за независимость нашего государства.
Следующим городом, куда двинется «Велика Українська Хода», будет Бахмач. В День памяти Героев Небесной Сотни Екатерина Валевская собирается развесить флаги на Майдане в Киеве.
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