В центре Конотопа развесили более 300 флагов со всей страны Сегодня, 16 февраля, в Конотоп приехала волонтер батальона «Айдар», участница евромайдана Екатерина Валевская, которая путешествует по Украине с акцией «Велика Українська Хода».

На площади Мира развесили более 300 флагов, среди которых государственные флаги Украины, флаги городов и флаги, которые побывали на полях сражений на Востоке нашей страны. В коллекции есть флаги из Луганска, Донецка, Крыма, а сегодня добавился флаг с надписью «Конотоп — місто козацької слави», пишет ТопКонотоп.

Каждый желающий мог написать на конотопском флаге пожелания АТОшникам, стране или друг другу.

По словам волонтера, цель акции - пронести через всю Украину дух патриотизма, свободы и единства, почтить погибших за независимость нашего государства.

Следующим городом, куда двинется «Велика Українська Хода», будет Бахмач. В День памяти Героев Небесной Сотни Екатерина Валевская собирается развесить флаги на Майдане в Киеве.