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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14181

В центре Конотопа развесили более 300 флагов со всей страны

Сегодня, 16 февраля, в Конотоп приехала волонтер батальона «Айдар», участница евромайдана Екатерина Валевская, которая путешествует по Украине с акцией «Велика Українська Хода».

На площади Мира развесили более 300 флагов, среди которых государственные флаги Украины, флаги городов и флаги, которые побывали на полях сражений на Востоке нашей страны. В коллекции есть флаги из Луганска, Донецка, Крыма, а сегодня добавился флаг с надписью «Конотоп — місто козацької слави», пишет ТопКонотоп.

Каждый желающий мог написать на конотопском флаге пожелания АТОшникам, стране или друг другу.

По словам волонтера, цель акции - пронести через всю Украину дух патриотизма, свободы и единства, почтить погибших за независимость нашего государства.

Следующим городом, куда двинется «Велика Українська Хода», будет Бахмач. В День памяти Героев Небесной Сотни Екатерина Валевская собирается развесить флаги на Майдане в Киеве.

Общество Конотоп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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