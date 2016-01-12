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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00123

Михаила Фоменко прочат в директоры

Исполком Федерации футбола Сумщины принял ряд решений касательно будущего футбольного лицея-интерната.

15 февраля состоялось заседание Исполкома Федерации футбола Сумщины. Согласно принятых решений, исполком рекомендует Сумскому областному совету назначить на должность директора футбольного лицея-интерната заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Украины, заслуженный тренера Грузии, бывшего тренера сборной Украины Михаила Ивановича Фоменко.

Кроме того, исполком областной футбольной федерации рекомендует продлить контракт с действующим директором ФЦ «Барса», вице-президентом Федерации футбола Сумщины Вадимом Гордиенко, сообщаяет сайт ФФС.

Спорт Михаил Фоменко
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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