Михаила Фоменко прочат в директоры

15 февраля состоялось заседание Исполкома Федерации футбола Сумщины. Согласно принятых решений, исполком рекомендует Сумскому областному совету назначить на должность директора футбольного лицея-интерната заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Украины, заслуженный тренера Грузии, бывшего тренера сборной Украины Михаила Ивановича Фоменко.
Кроме того, исполком областной футбольной федерации рекомендует продлить контракт с действующим директором ФЦ «Барса», вице-президентом Федерации футбола Сумщины Вадимом Гордиенко, сообщаяет сайт ФФС.
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