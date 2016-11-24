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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5330

Участники АТО и члены их семей могут получить психологическую помощь

Об этом говорили участники заседания Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей в Сумской области.

Около 28% демобилизованных участников АТО подвержены посттравматическим стрессовым расстройствам, 3,5% лиц, вернувшихся с востока Украины, уже имеют психические расстройства и нуждаются в серьезном медикаментозном лечении.

Такую печальную статистику, как результат отечественных исследований, привел представитель общественной организации «Общественный фонд «Сумы» Вадим Дубоделов.

По его словам, уже сегодня участники АТО смогут получить консультации психолога по вторникам в Информационном центре бойцов АТО, которій находится по адресу: г. Сумі, пл. Независимости, 3 (второй этаж областного центра занятости). Сотрудничает общественная организация и с Сумским областным психоневрологическим диспансером, там создан отдельный пункт приема бойцов АТО.

Кроме того, социально-психологическая реабилитация украинских воинов проводится в санаторно-курортных учреждениях, где они имеют возможность оздоравливаться.

Другая проблема заключается в том, что среди тех, кто вернулся с поля боя, обращаются за психологической помощью единицы. Остальные даже не признают свои проблемы, поэтому не желает посещать консультации или реабилитацию. Остается надеяться на родных и друзей, которые не будут равнодушными к проблемам вчерашнего воина и убедят его обратиться к психологу.

Как сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка, в области на учете состоят почти 9000 участников боевых действий на Востоке страны, психологическую реабилитацию за государственные средства прошли только 485 человек.

«Мы вместе с областным департаментом соцзащиты населения и волонтерами решили разработать пилотный проект «Предоставление услуг психологической реабилитации участников АТО демобилизованным и членам их семей». Он очерчен в областной целевой программе решения приоритетных проблем с использованием механизма социального заказа на 2017 год. Эта программа будет рассматриваться на очередной сессии областного совета, и после ее утверждения планируем запустить этот проект», - отметил Вадим Дубоделов.

В рамках проекта реабилитационную помощь бойцам АТО будут предоставлять практические психологи бесплатно. Его организаторы рассчитывают, что они будут «вести» каждого отдельного бойца до тех пор, пока эти консультации и помощь будет ему нужно.

Общество Психологическая помощь Участники АТО
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