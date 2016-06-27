В центре Сум инвалид пытался покончить жизнь самоубийством Сегодня, 16 февраля, сумчане заметили на крыше одной из 9-тиэтажек на улице Засумская сидящего на ограждении мужчину.

Жители многоэтажки видели его впервые. На место вызвали полицию и скорую. С крыши мужчину сняли хитростью. Полицейский предложил мужчине сигарету, обнял и сбросил на крышу, пишет СТС.

Мужчину забрали медики из психбольницы. По словам очевидцев, он инвалид.