В центре Сум инвалид пытался покончить жизнь самоубийством

Жители многоэтажки видели его впервые. На место вызвали полицию и скорую. С крыши мужчину сняли хитростью. Полицейский предложил мужчине сигарету, обнял и сбросил на крышу, пишет СТС.
Мужчину забрали медики из психбольницы. По словам очевидцев, он инвалид.
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