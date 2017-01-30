Звонила соседка, которая почувствовала запах дыма. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии пожарные установили, что горение происходит на кухне в одной из квартир дома на четырех хозяев. Существовала угроза распространения огня горючими конструкциями на всю площадь здания.
В 13:50 пожар был локализован, в 14:01 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате возгорания уничтожены телевизор, окно, мебель, домашние вещи. Пламенем повреждены стены на площади 24 кв. м.
Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
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