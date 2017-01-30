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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11177

В Глухове снова пожар на ул. Терещенко

16 февраля в 13:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме барачного типа на ул. Терещенко в г. Глухов.

Звонила соседка, которая почувствовала запах дыма. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии пожарные установили, что горение происходит на кухне в одной из квартир дома на четырех хозяев. Существовала угроза распространения огня горючими конструкциями на всю площадь здания.

В 13:50 пожар был локализован, в 14:01 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания уничтожены телевизор, окно, мебель, домашние вещи. Пламенем повреждены стены на площади 24 кв. м.

Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Напомним, 15 феврале в Глухове на ул. Терещенко горела легковушка.

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Право Пожар
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