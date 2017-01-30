В Глухове снова пожар на ул. Терещенко 16 февраля в 13:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме барачного типа на ул. Терещенко в г. Глухов.

Звонила соседка, которая почувствовала запах дыма. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии пожарные установили, что горение происходит на кухне в одной из квартир дома на четырех хозяев. Существовала угроза распространения огня горючими конструкциями на всю площадь здания.

В 13:50 пожар был локализован, в 14:01 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания уничтожены телевизор, окно, мебель, домашние вещи. Пламенем повреждены стены на площади 24 кв. м.

Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Напомним, 15 феврале в Глухове на ул. Терещенко горела легковушка.