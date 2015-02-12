В Киеве выселили из общежития вуза сына сумского героя АТО Об этом стало известно на заседании Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей.

«Нам недавно сообщили, что сыну героя АТО, погибшего командира реактивной батареи, кавалера Ордена Богдана Хмельницкого III степени (посмертно) майора Юрия Лавошника отказывают в проживании в общежитии одного из высших учебных заведений Киева, - отметил сопредседатель координационного совета Алексей Макарюк. - Эту проблему надо решить».

Как сообщили в Департаменте образования и науки, Постановлением Кабинета Министров Украины от 23 ноября 2016 № 975 определен механизм предоставления государственной целевой поддержки лицам из числа участников антитеррористической операции и их детей, которые учатся в государственных или муниципальных образовательных учреждениях для получения профессионально-технического или высшего образования, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Постановлением предусмотрены следующие виды целевой поддержки участников АТО и их детей, как полная оплата за обучение для получения профессионально-технического или высшего образования за счет средств государственного или местного бюджетов (в случае, если такое лицо зачисляется на места бюджетного или регионального заказа). Также предусмотрена социальная стипендия, бесплатное обеспечение учебниками, пользование интернетом и бесплатное или льготное проживание в ученических и студенческих общежитиях. Поэтому руководство вуза не имеет права отказывать сыну погибшего участника АТО.

Согласно протоколу заседания Координационного совета Департамента образования и науки облгосадминистрации поручено взять этот вопрос на контроль.