Под Сумами пьяный флирт завершилось убийством кочергой

Как выяснили во время следствия работники Сумского районного отдела полиции, в тот вечер к 40-летнему жителю Юнаковки пришел в гости его 45-летний тезка. Встреча не обошлась без большого количества спиртного. Поздно вечером жена хозяина, оставив мужчин за столом, пошла спать. Через некоторое время в ее спальню с определенными намерениями «заглянул» пьяный гость. Владелец дома, обеспокоенный тем, что приятель вовремя не вернулся за стол, нашел того в полураздетом виде в супружеской комнате, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Разозлившись, мужчина с кулаками набросился на собутыльника и вытолкал того из дома. Когда гость упал, начал бить его ногами, а затем, схватив кочергу, злоумышленник добивал неподвижное тело уже ею. Как впоследствии установили специалисты-судмедэксперты, он нанес потерпевшему около тридцати ударов по голове.
- В отношении подозреваемого судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - комментирует развитие событий Виталий Дейниченко, начальник Сумского районного отдела полиции. - Сейчас он находится в СИЗО. Досудебное следствие в уголовном производстве, открытого по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), уже завершено. Дело направлено на рассмотрение суда. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет».
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