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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:35147

Под Сумами пьяный флирт завершилось убийством кочергой

Около 30 ударов кочергой по голове получил житель Сумского района от своего односельчанина, когда после совместной пьянки решил приударить за его женой.

Как выяснили во время следствия работники Сумского районного отдела полиции, в тот вечер к 40-летнему жителю Юнаковки пришел в гости его 45-летний тезка. Встреча не обошлась без большого количества спиртного. Поздно вечером жена хозяина, оставив мужчин за столом, пошла спать. Через некоторое время в ее спальню с определенными намерениями «заглянул» пьяный гость. Владелец дома, обеспокоенный тем, что приятель вовремя не вернулся за стол, нашел того в полураздетом виде в супружеской комнате, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Разозлившись, мужчина с кулаками набросился на собутыльника и вытолкал того из дома. Когда гость упал, начал бить его ногами, а затем, схватив кочергу, злоумышленник добивал неподвижное тело уже ею. Как впоследствии установили специалисты-судмедэксперты, он нанес потерпевшему около тридцати ударов по голове.

- В отношении подозреваемого судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - комментирует развитие событий Виталий Дейниченко, начальник Сумского районного отдела полиции. - Сейчас он находится в СИЗО. Досудебное следствие в уголовном производстве, открытого по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), уже завершено. Дело направлено на рассмотрение суда. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет».

Право Убийство
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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