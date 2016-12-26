Полицейские Шостки по «горячим» следам задержали серийного грабителя Сумки с имуществом отбирал у прохожих женщин ранее судимый 25-летний житель Шостки. Последнего оперативно задержали сотрудники полиции и открыли в отношении него очередное уголовное производство.

Вечером на линию «102» поступило сообщение от 46-летней жительницы Шостки о том, что неизвестный на улице вырвал у нее сумку с личным имуществом, банковскими карточками и деньгами. На указанное место сразу была направлена следственно-оперативная группа и группы быстрого реагирования Шосткинского отдела полиции.

«Во время отработки района наши сотрудники задержали подозреваемого с вещественным доказательством в руках, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. – Как выяснилось, за короткий промежуток времени он успел ограбить еще одну женщину - пенсионерку, забрав у нее сумку со значительной суммой средств и другими личными вещами».

Задержанному 25 лет, он имеет судимость за совершение имущественных преступлений. Кроме того, стоит на учете у врача-нарколога за немедицинский прием наркотических веществ.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Его проверяют на причастность к совершению других подобных преступлений, совершенных на территории Шостки. По фактам ограбления полицейские открыли уголовные производства в соответствии с ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.