Полиция Сумщины зарегистрировала четыре факта незаконного хранения оружия и боеприпасов Работники полиции изъяли у жителей региона две единицы холодного оружия, пистолет и около пятидесяти патронов. «Находки» направлены на экспертное исследование, а их владельцам грозит уголовная ответственность.

В Глуховский отдел полиции обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в подъезде многоэтажки она нашла пакет, в котором находились боеприпасы. Полицейские, выехавшие на вызов, насчитали 4 пистолетные и 6 автоматных гильз, 16 поврежденных патронов к пистолету Макарова и еще отдельно 6 пуль. «Находку» правоохранители изъяли и направили на экспертизу. Сейчас устанавливается личность, которой принадлежал найденный пакет, и происхождение боеприпасов.

В тот же день глуховские полицейские в ходе санкционированного осмотра нашли у 30-летнего жителя района два самодельных ножа с признаками холодного оружия. Как рассказал оперативникам мужчина, ножи он изготовил сам, а с собой носил для самообороны.

Оперативники Сумского городского отдела полиции остановили на улице 21-летнего жителя областного центра, у которого во время личного досмотра нашли и изъяли предмет, похожий на пистолет калибра 9 мм.

Двадцать восемь патронов калибра 5,6 мм нашел и изъял у 34-летнего жителя Бурынского района местный участковый офицер полиции.

Сейчас полицейские направили изъятые предметы на экспертизу, по результатам которой будут решаться вопросы об открытии уголовных производств по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители снова напоминают: незаконное хранение огнестрельного, холодного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в соответствии со статьей 263 УК Украины, карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. В соответствии же с ч.3 этой статьи, лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.