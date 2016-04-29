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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20179

В Сумах состоялся первый турнир по волейболу, посвященный памяти Анатолия Шепелева

В спортзале Сумского государственного университета состоялся первый турнир по волейболу среди женских команд, посвященный памяти преподавателя вуза, большого энтузиаста волейбола, тренера и арбитра Анатолия Шепелева.

В нем приняли участие четыре женских команды, которые представляли города Сумы и Глухов.

В финале турнира встретились молодые участники соревнований и команда «Выпускницы СумГУ». Бывшие студентки отчаянно противостояли в спортивном поединке с будущими студентками, но те оказались сильнее. По итогам они и стали чемпионами первого турнира, посвященного памяти замечательного человека.

В рамках турнира прошел еще один матч – ветеранский, во время которого встретились команды преподавателей СумГУ, за которую долгие годы выступал Анатолий Егорович, и славных представителей глуховского волейбола. В этой встрече победу одержали хозяева поля.

Спорт Волейбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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