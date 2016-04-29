В Сумах состоялся первый турнир по волейболу, посвященный памяти Анатолия Шепелева

В нем приняли участие четыре женских команды, которые представляли города Сумы и Глухов.
В финале турнира встретились молодые участники соревнований и команда «Выпускницы СумГУ». Бывшие студентки отчаянно противостояли в спортивном поединке с будущими студентками, но те оказались сильнее. По итогам они и стали чемпионами первого турнира, посвященного памяти замечательного человека.
В рамках турнира прошел еще один матч – ветеранский, во время которого встретились команды преподавателей СумГУ, за которую долгие годы выступал Анатолий Егорович, и славных представителей глуховского волейбола. В этой встрече победу одержали хозяева поля.
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