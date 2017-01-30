Розыск! На Сумщине ищут подозреваемого в нанесении ножевых ранений Работники Конотопского отдела полиции разыскивают Мищенко Руслана Николаевича, 1988 года рождения, жителя села Поповка Конотопского района, который подозревается в причинении тяжких телесных повреждений в виде множественных ножевых ранений своей бывшей сожительнице.

Его приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие, русые, лицо овальной формы, глаза светлые.

Был одет: в дубленку коричневого цвета, темные штаты и ботинки.

Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, которым известна любая информация о местонахождении мужчины, сообщить об этом в Конотопский отдел полиции ГУНП в Сумской области по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14 или по телефонам: «102» или (05447) 6-20-09. Анонимность и конфиденциальность гарантируем, сообщает

Отдел коммуникации полиции Сумской области.