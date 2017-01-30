Сумские копы нашли украденный телефон Патрульные обнаружили мобильный телефон, который находился в розыске.

Инцидент произошел 13 февраля, около 17 часов, на улице Нижнехолодногорской. Патрулируя указанную улицу, инспекторы обратили внимание на мужчину, который, заметив патрульных, что-то быстро спрятал в карман.

Во время проведения поверхностной проверки никаких запрещенных предметов у него патрульные не обнаружили. Однако, при установлении его личности, инспекторы заметили, что в паспорте имеются несколько упакованных в пакетики с информацией ломбарда сим-карт и мобильная карта памяти.

Он пояснил, что сдал в ломбард найденный им на базаре несколько дней назад серебряный браслет и мобильный телефон, который, по его словам, ему недавно подарили.

Странное стечение обстоятельств насторожило полицейских, поэтому они решили проверить заложенный в ломбард телефон по IMEI. Как выяснилось, указанный телефон Meizu с 12 февраля находится в розыске.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Мобильный телефон изъяли.