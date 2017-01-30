На Сумщине тревожные кнопки помогают полиции ловить преступников

Управлением полиции охраны в Сумской области, постоянно принимаются меры по увеличению количества кнопок экстренного вызова полиции в общественных местах. Как показывает практика, население достаточно активно пользуется данной услугой. Только за полтора месяца текущего года зарегистрировано 63 срабатывания кнопок. Благодаря тому, что время прибытия правоохранителей не превышает 5 минут, за данный период было задержано 67 правонарушителей. В большинстве это люди, которые ведут себя неадекватно и нарушают общественный порядок. Один из таких случаев произошел накануне.
В Сумах, на автостанции был задержан 40-летний мужчина который приставал к прохожим и работникам автостанции. Во время осмотра, у него были изъяты наркотические средства.
Для более детального выяснения обстоятельств наряд полиции охраны доставил задержанного в отдел полиции.
Пакетик с вероятным наркотическим веществом изъят и направлен на экспертизу. В настоящее время проводится проверка, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.