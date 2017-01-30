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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10137

На Сумщине тревожные кнопки помогают полиции ловить преступников

За полтора месяца текущего года зарегистрировано 63 срабатывания кнопок «Экстренный вызов полиции», задержано 67 правонарушителей, из них двое имели при себе наркотические средства.

Управлением полиции охраны в Сумской области, постоянно принимаются меры по увеличению количества кнопок экстренного вызова полиции в общественных местах. Как показывает практика, население достаточно активно пользуется данной услугой. Только за полтора месяца текущего года зарегистрировано 63 срабатывания кнопок. Благодаря тому, что время прибытия правоохранителей не превышает 5 минут, за данный период было задержано 67 правонарушителей. В большинстве это люди, которые ведут себя неадекватно и нарушают общественный порядок. Один из таких случаев произошел накануне.

В Сумах, на автостанции был задержан 40-летний мужчина который приставал к прохожим и работникам автостанции. Во время осмотра, у него были изъяты наркотические средства.

Для более детального выяснения обстоятельств наряд полиции охраны доставил задержанного в отдел полиции.

Пакетик с вероятным наркотическим веществом изъят и направлен на экспертизу. В настоящее время проводится проверка, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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