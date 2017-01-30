На Горького «скорая» не разминулась с микроавтобусом

Микроавтобус «Фольксваген» и карета «Скорой помощи» двигались во встречном направлении с улиц Черниговская и Свободы.
Водители не рассчитали габаритов транспортных средств и соприкоснулись зеркалами, вследствие чего те сложились. Никто не пострадал.
Участники ДТП сообщили о произошедшем в полицию, но после выяснили, что помощь правоохранителей не понадобится. Не воспользовались и европротоколом, так как даже транспортные средства остались не поврежденными. Участники инцидента претензий друг к другу не имеют. Об этом проинформировали в Шосткинском отделе полиции, сообщает Шостка.INFO.
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