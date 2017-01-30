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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53276

На Горького «скорая» не разминулась с микроавтобусом

ДТП произошло вечером 16 февраля в Шостке на ул. Горького, в районе Автостанции-2.

Микроавтобус «Фольксваген» и карета «Скорой помощи» двигались во встречном направлении с улиц Черниговская и Свободы. 

Водители не рассчитали габаритов транспортных средств и соприкоснулись зеркалами, вследствие чего те сложились. Никто не пострадал.

Участники ДТП сообщили о произошедшем в полицию, но после выяснили, что помощь правоохранителей не понадобится. Не воспользовались и европротоколом, так как даже транспортные средства остались не поврежденными. Участники инцидента претензий друг к другу не имеют. Об этом проинформировали в Шосткинском отделе полиции, сообщает Шостка.INFO.

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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