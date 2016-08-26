Под Авдеевкой погиб военный с Сумщины

Как сообщили в Сумском областном военкомате, в четверг, 16 февраля, в 15.25 во время снайперского обстрела в районе Авдеевки получил смертельные ранения старший сержант Юрий Щербина, старший оператор 2-й мотопехотной роты 15-го мотопехотного батальона, 16.07.1974 г. р.
У него осталась жена Ирина Ивановна Щербина.
Похороны состоятся завтра, 18 февраля, в с. Крыжик Белопольского района.
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