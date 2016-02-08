В Сумах «оголили» «Бытовик»

Снимать рекламу начали с утра, пока не явился представитель хозяина здания, который вызвал патрульную полицию. Противостояние продолжалось почти 5 часов, но, в конце концов, рекламу увезли.
Управление архитектуры и градостроительства вместе с ООО «Сервисресурс» продолжают работы по демонтажу незаконно размещенных временных сооружений, самовольно размещенных рекламных средств...
В Сумах работают над созданием карты, которая поможет выяснить, какие рекламные носители в городе размещены согласно действующему законодательству, а какие...
Мэр Сум Александр Лысенко подсказал главному архитектору города Андрею Кривцову, как обнаружить незаконную рекламу на улицах....
Мэр Сум Александр Лысенко раскритиковал количество рекламных площадей в центре города на фасадах....
Несколько пакетов с табличками депутаты Максим Галицкий и Юлия Левченко, а также член исполкома Владимир Луговой принесли на аппаратное совещание... 1