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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:0646

В Сумах «оголили» «Бытовик»

Сегодня, 17 февраля, сотрудники управления архитектуры Сумского горсовета совместно с КП «Сумыжилкомсервис» сняли незаконную рекламу с фасада здания бывшего «Бытовика» на ул. Набережная р. Стрелки.

Снимать рекламу начали с утра, пока не явился представитель хозяина здания, который вызвал патрульную полицию. Противостояние продолжалось почти 5 часов, но, в конце концов, рекламу увезли.

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Общество Незаконная реклама
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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