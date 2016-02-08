В Сумах «оголили» «Бытовик» Сегодня, 17 февраля, сотрудники управления архитектуры Сумского горсовета совместно с КП «Сумыжилкомсервис» сняли незаконную рекламу с фасада здания бывшего «Бытовика» на ул. Набережная р. Стрелки.

Снимать рекламу начали с утра, пока не явился представитель хозяина здания, который вызвал патрульную полицию. Противостояние продолжалось почти 5 часов, но, в конце концов, рекламу увезли.