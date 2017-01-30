Стали известны подробности спасения инвалида-сумоубийцы сумскими патрульными Рискуя жизнью, патрульные полицейские спасли мужчину, который чуть не прыгнул с 9 этажа.

16 февраля, около 14 часов, патрульные получили сообщение о мужчине, который намеревался спрыгнуть с дома на улице Засумская. За несколько минут экипаж прибыл на место вызова и поднялся на крышу 9-этажки. Там инспекторы увидели человека, сидящего на краю крыши.

Сначала он никого не подпускал и говорил, что собирается спрыгнуть с крыши. Впоследствии полисменам удалось наладить с ним контакт.

«Около 20 минут мы вели переговоры на расстоянии, ведь он повторял, чтобы мы не подходили близко, потому что он спрыгнет. Тогда я предложил ему вместе покурить и пообщаться, и мужчина согласился взять у меня сигарету. Когда я подошел к нему и посмотрел вниз, высота ошеломила меня, и я понял, что у меня есть только один шанс спасти этого человека. В какой-то момент я схватил его и оттащил на безопасное расстояние от края крыши. Затем подбежали мои коллеги и задержали его», - рассказывает инспектор патрульной полиции Евгений Горин.

Как выяснилось, 41-летний мужчина - инвалид 3-й группы, недавно у него случился инсульт. Патрульные вызвали на место скорую психиатрическую помощь, которой передали спасенного.