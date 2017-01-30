В Сумах три пожарки тушили микроавтобус 16 февраля в 21:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дыме из-под крыши и ворот гаража на ул. Петропавловская в г. Сумы.

На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии пожарные установили, что горит автомобиль «Hyundai» внутри гаража. Для предотвращения перекидывания огня на сооружение общей площадью 60 кв. м микроавтобус спасатели выкатили на улицу.

В 21:47 возгорание было локализовано, в 21:57 - ликвидировано. Всего на тушение было привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара поврежден салон, электросеть задней части автомобиля, лакокрасочное покрытие.

Причина пожара выясняется.