В Сумах три пожарки тушили микроавтобус

На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии пожарные установили, что горит автомобиль «Hyundai» внутри гаража. Для предотвращения перекидывания огня на сооружение общей площадью 60 кв. м микроавтобус спасатели выкатили на улицу.
В 21:47 возгорание было локализовано, в 21:57 - ликвидировано. Всего на тушение было привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара поврежден салон, электросеть задней части автомобиля, лакокрасочное покрытие.
Причина пожара выясняется.
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