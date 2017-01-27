В Сумах очередной порыв водосети КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Ремесленная.

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 150 мм по ул. Ремесленная 17 февраля, в 14:00 приостановлено водоснабжение домов №№ 10, 10/1, 12/1 по ул. Ремесленная. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.