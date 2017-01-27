В Сумах очередной порыв водосети

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 150 мм по ул. Ремесленная 17 февраля, в 14:00 приостановлено водоснабжение домов №№ 10, 10/1, 12/1 по ул. Ремесленная. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ликвидации аварии на водопроводе диаметром 700 мм на территории Тополянской насосной станции сегодня,...
Из-за аварии будет остановлен Тополянский водозабор....
КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Леси Украинки....
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Сегодня, 27 января, произошел порыв водосети на ул. Белинского....