В Сумах произошла драка в троллейбусе

13 февраля, около 20 часов, патрулируя улицу Вячеслава Чорновола, инспекторы заметили водителя троллейбуса, которая просила помощи.
Когда патрульные остановились, женщина сообщила, что в троллейбусе мужчина бьет женщину. Полицейские оперативно зашли в транспортное средство и задержали нападавшего. Гражданин имел признаки алкогольного опьянения. Во время поверхностной проверки у него обнаружили складной нож и газовый баллончик.
Как выяснилось, обычный разговор между двумя пассажирами переросла в драку, в ходе которой мужчина ударил женщину по лицу.
Патрульные доставили женщину в больницу. 54-летний правонарушитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал у него положительный результат, после чего инспекторы доставили его в Сумское отделение полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.
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