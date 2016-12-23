В Сумах произошла драка в троллейбусе Патрульные задержали мужчину, который в троллейбусе избил женщину.

13 февраля, около 20 часов, патрулируя улицу Вячеслава Чорновола, инспекторы заметили водителя троллейбуса, которая просила помощи.

Когда патрульные остановились, женщина сообщила, что в троллейбусе мужчина бьет женщину. Полицейские оперативно зашли в транспортное средство и задержали нападавшего. Гражданин имел признаки алкогольного опьянения. Во время поверхностной проверки у него обнаружили складной нож и газовый баллончик.

Как выяснилось, обычный разговор между двумя пассажирами переросла в драку, в ходе которой мужчина ударил женщину по лицу.

Патрульные доставили женщину в больницу. 54-летний правонарушитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал у него положительный результат, после чего инспекторы доставили его в Сумское отделение полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.