Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00107

В Сумах произошла драка в троллейбусе

Патрульные задержали мужчину, который в троллейбусе избил женщину.

13 февраля, около 20 часов, патрулируя улицу Вячеслава Чорновола, инспекторы заметили водителя троллейбуса, которая просила помощи.

Когда патрульные остановились, женщина сообщила, что в троллейбусе мужчина бьет женщину. Полицейские оперативно зашли в транспортное средство и задержали нападавшего. Гражданин имел признаки алкогольного опьянения. Во время поверхностной проверки у него обнаружили складной нож и газовый баллончик.

Как выяснилось, обычный разговор между двумя пассажирами переросла в драку, в ходе которой мужчина ударил женщину по лицу.

Патрульные доставили женщину в больницу. 54-летний правонарушитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал у него положительный результат, после чего инспекторы доставили его в Сумское отделение полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.

Право Драка Нанесение телесных повреждений
view counter

По тематике

07.02.2017 09:41

В Сумах таксист избил пассажирку за отбитое зеркало

За отбитое зеркало женщина получила телесные повреждения от водителя такси....

02.02.2017 16:39

В Сумах пьяное быдло машет кулаками после драки

30 января, около 15 часов, экипаж патрульных получил сообщение о получении телесных повреждений на улице Героев Крут....

16.01.2017 15:45

В Сумах избили Деда Мороза

Патрульные задержали трех граждан, которые избили мужчину в костюме Деда Мороза....

13.01.2017 17:13

В Сумах на автовокзале подрались водители

Ссора между водителями автобусов закончилась дракой на автовокзале....

23.12.2016 16:18

Сумские копы задержали драчуна

21 декабря, около 18 часов, патрульные получили сообщение о драке на улице Леси Украинский....

Новости

Под Авдеевкой погиб военный с Сумщины
Сегодня 10:17
В Сумах просят ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы
Вчера 12:18
В Сумах снесли памятник Федько
Сегодня 17:03
В Сумах заседал антикризисный энергетический штаб
Сегодня 16:43
На Сумщине задержали мошенницу, которая решила обогатиться за счет пенсионеров
Сегодня 16:37
В Сумах в аварию попал троллейбус
Сегодня 16:33
Определен размер ущерба в результате аварий на нефтепроводе на Ахтырщине
Сегодня 16:17
Нацсовет оштрафовал телепровайдера с Сумщины
Сегодня 16:09
Информация для сумчан: получил наследство или ценный подарок – не забудь задекларировать
Сегодня 16:00
Сумские газовики рассылают "письма счастья" должникам
Сегодня 15:44
В Сумах горела квартира на Прокофьева (обновлено)
Сегодня 15:36
В Конотопе на краже попался работник коммунального прдприятия
Сегодня 15:29
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.