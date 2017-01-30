В Лебедине полицейские изъяли наркотиков почти на пятьдесят тысяч гривен Около двух с половиной килограмм наркотического сырья хранил дома житель Лебедина. Как пояснил он правоохранителям - дурман-зелье готовил для собственного потребления. Полиция проверяет версию мужчины и открыла по факту хранения наркотиков уголовное производство.

Поздно вечером к 36-летнему мужчине с соответствующей санкцией на осмотр помещений домохозяйства пришли работники местного отделения полиции.

Правоохранителей ожидал немалый «улов» - в одном из подсобных помещений они обнаружили пакеты, свертки и просто рассыпанное по полу сухое вещество растительного происхождения с характерными признаками каннабиса. Общий вес находки составила около 2 кг 400 гр. По ценам «черного рынка» его цена составляет 48000 гривен.

Сам мужчина от любых объяснений отказался, отметил только, что коноплю хранил для собственного употребления.

Сейчас всё изъятое вещество следователи направили на экспертное исследование, а в отношении владельца сырья открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 309 УК Украины (изготовление и хранение наркотических веществ). В соответствии с санкцией подозреваемого ожидает наказание в виде заключения сроком от 2-х до 5-ти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.