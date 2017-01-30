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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29101

В Конотопе на краже попался работник коммунального прдприятия

Гражданин соблазнился на дорогую автозапчасть. Теперь горе-работника ожидает не только увольнение, но и немалый срок лишения свободы.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратился директор одного из коммунальных предприятий города. Заявитель рассказал, что днем неизвестный украла с территории предприятия латунный радиатор, находившийся вблизи гаражного помещения.

Проведя по данному факту тщательную проверку, оперативники выяснили, что к краже причастен 35-летний водитель этой же организации. Мужчину быстро разыскали и доставили в отделение полиции для дачи показаний.

Подозреваемый сразу признался в содеянном и пояснил, что на преступление пошел ради денег. Воспользовавшись случаем, вывез с территории предприятия понравившуюся запчасть и сдал ее в пункт приема металлолома за 720 гривен. Полученные таким образом деньги потратил на собственные нужды.

Сейчас следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Поэтому желание дополнительного заработка может стоить для мужчины не только потери рабочего места, но и трехлетнего лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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