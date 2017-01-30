Информация для сумчан: получил наследство или ценный подарок – не забудь задекларировать

Согласно ст. 174 Налогового кодекса Украины при налогообложении наследства или подарка применяются следующие ставки налога на доходы физических лиц: нулевая ставка, 5% и 18%:
По нулевой ставке облагается налогом стоимость собственности, полученной от члена семьи первой степени родства (родители, супруг, дети, в том числе усыновленные).
Упомянутые наследники не обязаны подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.
Ставка налога 5% применяется для любого имущества, полученного от лиц, не являющихся членами семьи первой степени родства.
Если же наследство получает наследник от наследодателя-нерезидента или наследник-нерезидент от наследодателя-резидента, ставка налога составляет 18%.
В налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2016 год необходимо отражать сумму полученного дохода и налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц по одной из перечисленных ставок и 1,5 % военного сбора.
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