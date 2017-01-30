Информация для сумчан: получил наследство или ценный подарок – не забудь задекларировать Граждане, которые в прошлом году получали доходы в виде наследства, денежных средств, имущества, имущественных или неимущественных прав, в обязательном порядке должны подать в орган фискальной службы по месту регистрации декларацию об имущественном состоянии и полученных доходах в 2016 году.

Согласно ст. 174 Налогового кодекса Украины при налогообложении наследства или подарка применяются следующие ставки налога на доходы физических лиц: нулевая ставка, 5% и 18%:

По нулевой ставке облагается налогом стоимость собственности, полученной от члена семьи первой степени родства (родители, супруг, дети, в том числе усыновленные).

Упомянутые наследники не обязаны подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Ставка налога 5% применяется для любого имущества, полученного от лиц, не являющихся членами семьи первой степени родства.

Если же наследство получает наследник от наследодателя-нерезидента или наследник-нерезидент от наследодателя-резидента, ставка налога составляет 18%.

В налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2016 год необходимо отражать сумму полученного дохода и налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц по одной из перечисленных ставок и 1,5 % военного сбора.

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумах обращают внимание на то, что последний день подачи декларации - 3 мая 2017 года.