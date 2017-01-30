Сумской пограничник отказался от взятки За не составление админматериалов за нарушение режима в пункте пропуска «Бачевск» молдаванин предлагал пограничнику взятку.

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «Фольксваген», водитель которого, гражданин Молдовы, во время пребывания в пункте пропуска осуществил проезд без остановки у линии паспортного контроля, чем своими действиями совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 202 КУоАП Украины.

С целью не составления админматериалов о нарушении режима в пункте пропуска, водитель-правонарушитель предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 150 гривен, на что получил категорический отказ.

Сейчас пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений. За нарушение режима в пункте пропуска через государственную границу Украины на мужчину составлены соответствующие админматериалы и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 119 гривен.

Кроме этого, компетентных правоохранительных органов направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.