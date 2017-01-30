Полицейские Шостки разоблачили мужчину, который обокрал родного брата и мать

К участковому офицеру полиции обратился 36-летний житель Шостки. Мужчина просил наказать своего родного брата, который обокрал его и пожилую мать. По его словам, из квартиры, где они живут, тот вынес стиральную машинку, возвращать которую отказывается.

Сотрудники полиции быстро разыскали родственника заявителя – 39-летнего ранее судимого за имущественные преступления мужчину. В содеянном он признался. Правоохранителям рассказал, что срочно нужны были деньги, а потому принял решение украсть из дома технику. Брату сначала рассказывал историю о ее ремонте, которая будто бы сломалась, но когда аргументы относительно длительного ее исчезновения закончилась, признался, что семейную «помощницу» сдал в ломбард.

Сейчас подозреваемый пообещал выкупить стиральную машинку и вернуть ее родственникам. Но за содеянное отвечать все же придется. В отношении него полицейские открыли очередное уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.