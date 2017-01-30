На Сумщине прокуратура требует вернуть 172 га земли Прокуратура требует вернуть в государственную собственность 172 га земли, которые противоправно используются недобросовестным арендатором.

Прокуратурой области установлено, что в 2014 году гражданином для ведения фермерского хозяйства на льготных условиях вне конкурса были получены в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности, расположенные на территории Бурынского района области.

Как сообщила прокурор отдела прокуратуры Сумской области Алена Кошлякова, почти сразу, в нарушение условий договора и требований земельного законодательства, без согласия арендодателя они были переданы в субаренду частному предприятию для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Учитывая указанные нарушения, прокуратурой области в Бурынский райсуд направлен иск в интересах Главного управления Госгеокадастра в Сумской области о расторжении договоров аренды земельных участков общей площадью 172 га и стоимостью более 5 млн грн, признании недействительными договоров субаренды, сообщает пресс-служба прокуратуры области.