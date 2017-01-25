Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01127

Сумские хоккеистки стартовали в кубке европейских чемпионов с победы

Сегодня, 17 февраля, в Шяуляе (Литва) стартовал кубок европейских чемпионов Трофи среди женских команд по индорхоккею.

В турнире принимают участие 7 команда, которые сыграют в групповом турнире. В первом туре МСК «Сумчанка» обыграла французскую команду «Lille MHC» 4:0. Счет открыла уже на второй минуте Евгения Керноз, Затем дважды в воротах соперниц «расписалас» Юлия Шевченко – на 19-й и 23-й минутах. Завершила разгром Наталья Гончаренко на 32-й минуте.

В других встречах «Dundee Wanderers» (Шотландия) обыграла «East Grinstead» (Англия) 4:2, «Ards Ladies HC» (Ирландия) проиграла хозякам турнира «Gintra Strekte Uni HC» 2:8, а «Partille SC» (Швеция) уступила «East Grinstead» (Англия) 1:5.

Спорт «Сумчанка» Индорхоккей Кубок европейских чемпионов по индорхоккею
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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