Временно «разрулили»: проблему с междугородними маршрутками переложили на нардепов и Кабмин. Сегодня, 17 февраля, на заседании рабочей группы при облгосадминистрации, принято решение об обращении народных депутатов от Сум в Кабинет министров с предложениями, которые помогут нерегулярным перевозчикам войти в правовое поле.

Суть предложений рабочей группы состоит в корректировке устаревших и нелогичных нормативов в соответствии с существующими реалиями и внесение на рассмотрение Верховной Рады изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» в части упорядочения видов пассажирских перевозок. Присутствующие на заседании народные депутаты Олег Медуница и Александр Сугоняко поддержали наработки и взялись продвигать предложения рабочей группы сначала через Кабмин, а если не получится – то напрямую через Верховную Раду.

Напомним: рабочая группа при облгосадминистрации была создана для поиска выхода из конфликта между предпринимателями, осуществляющими нерегулярные междугородние пассажирские перевозки, и Государственной службой Украины по безопасности на транспорте, с участием активистов общественной организации «Східний корпус», которые препятствовали выезду маршруток.

Примечательно, начальник управления Гострансбезопасности в Сумской области Иван Сулима, выходивший на проверки маршруточников в сопровождении ОО «Східний корпус», что спровоцировало драку между водителями и общественными активистами, на заседании рабочей группы стал защищать интересы перевозчиков, купивших большие автобусы: мол, у них из-за маршруточников большие убытки. На что участники рабочей группы напомнили чиновнику о существовании конкурентной среды в интересах жителей Сум и недопустимости лоббирования чьих-то бизнес интересов административными методами. А если у перевозчиков не хватает каких-либо документов для ведения бизнеса, служба по безопасности должна помочь их оформить.

В рабочую группу вошли представители Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, облгосадминистрации, перевозчиков, общественных организаций, контролирующих и правоохранительных органов.