Китайцы прекратили финансировать «Сумы»?

По информации портала MatchDay, сумской клуб остался без финансовой помощи инвесторов из Китая. На данный момент «Сумы» ведут подготовку в родном городе и в который раз отложили вылет в Турцию на учебно-тренировочный сбор.
Сейчас под руководством наставника команды Владимира Лютого тренируются лишь те игроки, которые находятся в клубе на контракте.
«Сумы» по итогам осенней части сезона Первой лиги занимают 16-е место из 18.
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