Китайцы прекратили финансировать «Сумы»? Как стало известно MatchDay, китайские инвесторы больше не будут финансировать ПФК «Сумы».

По информации портала MatchDay, сумской клуб остался без финансовой помощи инвесторов из Китая. На данный момент «Сумы» ведут подготовку в родном городе и в который раз отложили вылет в Турцию на учебно-тренировочный сбор.

Сейчас под руководством наставника команды Владимира Лютого тренируются лишь те игроки, которые находятся в клубе на контракте.

«Сумы» по итогам осенней части сезона Первой лиги занимают 16-е место из 18.