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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах горела квартира на Прокофьева (обновлено)

Во время ликвидации пожара в многоквартирном доме пожарные спасли человека

17 февраля в 13:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на ул. Прокофьева в г. Сумы.

Звонили случайные прохожие. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части и автолестница группы специальной пожарной техники.

На момент прибытия пожарных из окон одной из квартир на седьмом этаже шел густой дым. На балконе находился житель, который не мог самостоятельно выбраться из дымовой ловушки. С помощью выдвижной лестницы мужчину 1993 г.р. спустили на землю в безопасное место. Гражданин был босиком, поэтому спасатели дали ему теплые носки и обувь, после чего посадили в пожарный автомобиль. С помощью гидравлических ножниц пожарным удалось открыть металлические двери помещения, в котором происходило горение. Используя аппараты для защиты органов дыхания, пожарные вошли в задымленную квартиру. При проведении разведки было установлено, что одна из комнат полностью охвачена огнем, горели вещи домашнего обихода, существовала угроза распространения огня на соседние квартиры.

В 14:14 пожар был локализован, в 14:43 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина пожара выясняется.

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Право Пожар
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