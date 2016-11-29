Сумские газовики рассылают "письма счастья" должникам

За год задолженность выросла на 121,4 млн грн. Среди 4 тысяч крупнейших должников рекордной является неуплата в размере 30 тыс. грн.
Тенденция роста задолженности вынудила ООО «Сумыгаз Сбыт» разослать предупреждения крупнейшим должникам. Если после получения предупреждения потребители не погашают долги и не обратились в центр обслуживания клиентов «Сумыгаз Сбыт» для оформления договора погашения, компания инициирует прекращение газоснабжения и подает иск в суд.
Для решения проблемы потребители компании могут обратиться с просьбой погасить задолженность частями в течение определенного периода.
В 2016 году 1845 домовладений должников отсоединении от газораспределительной сети Сумщины. Дальнейшее восстановление им газоснабжения возможно только после полного погашения задолженности и компенсации убытков, связанных с отключением.
Рост задолженности потребителей препятствует газоснабжающей компании ООО «Сумыгаз сбыт» своевременно рассчитаться с поставщиками природного газа, приобрести необходимые объемы для обеспечения бесперебойного газоснабжения и направить составляющую тарифа газораспределительной компании, обеспечивающей функционирование аварийно-диспетчерских и эксплуатационных служб, обслуживание и модернизацию газовых сетей Сумщины - ПАО «Сумыгаз».
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