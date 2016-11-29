Сумские газовики рассылают "письма счастья" должникам На начало 2017 года бытовые потребители Сумской области накопили 210,7 млн грн долгов за природный газ.

За год задолженность выросла на 121,4 млн грн. Среди 4 тысяч крупнейших должников рекордной является неуплата в размере 30 тыс. грн.

Тенденция роста задолженности вынудила ООО «Сумыгаз Сбыт» разослать предупреждения крупнейшим должникам. Если после получения предупреждения потребители не погашают долги и не обратились в центр обслуживания клиентов «Сумыгаз Сбыт» для оформления договора погашения, компания инициирует прекращение газоснабжения и подает иск в суд.

Для решения проблемы потребители компании могут обратиться с просьбой погасить задолженность частями в течение определенного периода.

В 2016 году 1845 домовладений должников отсоединении от газораспределительной сети Сумщины. Дальнейшее восстановление им газоснабжения возможно только после полного погашения задолженности и компенсации убытков, связанных с отключением.

Рост задолженности потребителей препятствует газоснабжающей компании ООО «Сумыгаз сбыт» своевременно рассчитаться с поставщиками природного газа, приобрести необходимые объемы для обеспечения бесперебойного газоснабжения и направить составляющую тарифа газораспределительной компании, обеспечивающей функционирование аварийно-диспетчерских и эксплуатационных служб, обслуживание и модернизацию газовых сетей Сумщины - ПАО «Сумыгаз».