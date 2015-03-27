Нацсовет оштрафовал телепровайдера с Сумщины Регулятор оштрафовал регионального провайдера программной услуги.

Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания наложил штрафные санкции на ООО «Телерадиокомпания «Глуховские телекоммуникационные системы» из пгт Ямполь Сумской области. Об этом говорится на официальном сайте госрегулятора.

К провайдеру «Глуховские телекоммуникационные системы» штраф применен за нарушение части второй статьи 42 отраслевого закона, поскольку лицензиат ретранслировал одну программу, которая не входит в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины – «TV RUS». Кроме того, оператор не ретранслировал две программы универсальной программной услуги, а также предоставлял доступ к просмотру 24 каналов, не предусмотренных общей концепцией программ для ретрансляции. Вместе с тем в сети оператора не работали 19 телеканалов, которые должны ретранслироваться согласно концепции.

Сумма штрафа за нарушения, связанные с трансляцией программ, не входящих в перечень иностранных программ, согласно законодательству составляет 25% от суммы лицензионного сбора. Следовательно, лицензиат должен уплатить 4000 гривен.