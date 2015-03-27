Нацсовет оштрафовал телепровайдера с Сумщины

Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания наложил штрафные санкции на ООО «Телерадиокомпания «Глуховские телекоммуникационные системы» из пгт Ямполь Сумской области. Об этом говорится на официальном сайте госрегулятора.
К провайдеру «Глуховские телекоммуникационные системы» штраф применен за нарушение части второй статьи 42 отраслевого закона, поскольку лицензиат ретранслировал одну программу, которая не входит в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины – «TV RUS». Кроме того, оператор не ретранслировал две программы универсальной программной услуги, а также предоставлял доступ к просмотру 24 каналов, не предусмотренных общей концепцией программ для ретрансляции. Вместе с тем в сети оператора не работали 19 телеканалов, которые должны ретранслироваться согласно концепции.
Сумма штрафа за нарушения, связанные с трансляцией программ, не входящих в перечень иностранных программ, согласно законодательству составляет 25% от суммы лицензионного сбора. Следовательно, лицензиат должен уплатить 4000 гривен.
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