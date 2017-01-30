В Сумах в аварию попал троллейбус

По предварительным данным, перед перекрестком ул. Харьковская и пр. Михаила Лушпы столкнулись троллейбус КП «Электроавтотранс» и легковой автомобиль. В результате аварии образовался довольно внушительный затор, который разруливают патрульные. Другой экипаж оформляет ДТП.
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