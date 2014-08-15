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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4386

В Сумах заседал антикризисный энергетический штаб

Участники заседания утвердили перечень первоочередных мероприятий и отработали алгоритм действий для координации работы всех служб и ведомств в случае чрезвычайной ситуации в энергетике.

Руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в связи с тем, что Правительством принято решение о принятии временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии облгосадминистрация совместно с ПАО «Сумыоблэнерго» отрабатывает мероприятия по обеспечению контроля за соблюдением предельного потребления энергии; перевод предприятий, производственный цикл которых является энергоемким, на ночной график работы; использования предприятиями, организациями, учреждениями в случае необходимости собственных источников питания.

«Сегодня мы должны сделать все возможное для того, чтобы от блокировки поставки угля не пострадали жители Сумщины - обеспечить дома, больницы, школы, детские сады отоплением и освещением», - отметил Дмитрий Живицкий.

Общество Антикризисный энергетический штаб
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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