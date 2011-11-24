В Сумах снесли памятник Федько Сегодня, 17 февраля, коммунальщики снесли постамент и бюст Ивана Федько.

Напомним, Иван Федько - уроженец Сумщины, советский военачальник, командарм 1-го ранга (1938), участник Гражданской войны. Член ЦИК СССР, депутат Верховного совета СССР первого созыва, член Военного совета при наркоме обороны СССР. Расстрелян в 1939 году по обвинению в участии в военно-фашистском заговоре. В 1956 году посмертно реабилитирован.

Именно в связи с его советским прошлым в рамках декоммунизации в прошлом году были переименованы сквер и улица его имени. Теперь это сквер и улица Героев Небесной сотни. А на понедельник назначено открытие памятного камня на месте будущего памятника Героям Небесной сотни. Именно для этого и расчищали место сегодня коммунальщики.