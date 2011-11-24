В Сумах снесли памятник Федько

Напомним, Иван Федько - уроженец Сумщины, советский военачальник, командарм 1-го ранга (1938), участник Гражданской войны. Член ЦИК СССР, депутат Верховного совета СССР первого созыва, член Военного совета при наркоме обороны СССР. Расстрелян в 1939 году по обвинению в участии в военно-фашистском заговоре. В 1956 году посмертно реабилитирован.
Именно в связи с его советским прошлым в рамках декоммунизации в прошлом году были переименованы сквер и улица его имени. Теперь это сквер и улица Героев Небесной сотни. А на понедельник назначено открытие памятного камня на месте будущего памятника Героям Небесной сотни. Именно для этого и расчищали место сегодня коммунальщики.
Решение о выдаче ордеров на 10 квартир для семей-переселенцев с ул. Федько,72 принял на своем заседании исполком Сумского горсовета....
Квартирам, обещанным жильцам рушащегося дома на ул. Федько, 72, до сих пор не присвоены номера из-за задержки платежей госказначейством.... 2
По состоянию на 5 декабря между жильцами и городской властью достигнута полная договоренность....
"Ответ на статью в газете «Ваш Шанс» от 30.11.2011. Обращаются к Вам жильцы дома №72 по ул. Федько".... 3
Жильцы дома №72 на ул. Федько «украсили» свое рушащееся жилище плакатами: «Где
400 тыс. на нам обещанные квартиры?» и... 19