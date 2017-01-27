Сумчанки разгромили ирландок Сегодня, 17 февраля, в Шяуляе (Литва) стартовал кубок европейских чемпионов Трофи по индорхоккею среди женских команд.

После первой победы над француженками МСК «Сумчанка» разделался с ирландской командой «Ards Ladies HC». Пять голов наклепала соперницам Юлия Шевченко (2, 13, 15, 25, 37 минуты), еще по голу на счету Ольги Гончаренко (38) и Ольги Куровской (40).

Завтра наши девчата встретятся со шведками и англичанками.