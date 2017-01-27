Сумчанки разгромили ирландок

После первой победы над француженками МСК «Сумчанка» разделался с ирландской командой «Ards Ladies HC». Пять голов наклепала соперницам Юлия Шевченко (2, 13, 15, 25, 37 минуты), еще по голу на счету Ольги Гончаренко (38) и Ольги Куровской (40).
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