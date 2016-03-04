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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 21:05108

В Сумах хотят переселить школу №30, родители учеников «против»

Городские чиновники на встрече с родительским коллективом Сумской начальной школы №30 получили «от ворот поворот».

Родители воспитанников высказались категорически против перевода их заведения в помещение школы №3.

Чтобы уменьшить накал страстей, начальник управления образования и науки Антонина Данильченко сообщила, что сегодня никто никого не переселяет, пока только идет обсуждение такой возможности. Заместитель мэра Степан Пак пытался убедить родителей уступить помещение для детского сада, поскольку в этом районе не хватает дошкольных учреждений. По его словам, чем скорее родители определятся, тем больше времени будет у городских властей для создания условий для обучения их детей в другом помещении.

Взамен здания на ул.Рыбалко чиновники предлагают школьникам площади в другом конце города – на ул.20 лет Победы. Родители, которые много лет вкладывали средства в развитие школы, превратив ее, по сути, в элитное учебное учреждение, возмущены таким неравноценным обменом. Как известно школа №3 требует ремонта. На что у С.Пака нашлись свои аргументы: если до конца февраля сформируется общественное мнение о необходимости переезда, то в марте можно выделить средства на проектно-сметную документацию и уже к 1 сентября подготовить часть помещений для начала учебы нескольких классов уже на новом месте.

- Мы туда не пойдем! Ганьба! – чуть не хором ответили родители на такое предложение.   

По мнению родительского комитета школы №30, если городские власти хотят отремонтировать школу №3, директором которой является Ольга Волошина (депутат от БПП, председатель постоянной депутатской комиссии, курирующей сферу образования), пусть ремонтируют; если они увидят, что та школа лучше, тогда переведут своих детей, а пока говорить не чем. Они напоминают, что уже была попытка перевести учебное учреждение в помещение детского сада на ул.Черепина, и тогда родителям школьников удалось отстоять помещение.

Родительское собрание не исчерпало конфликт - все остались при своем мнении – это значит, что противостояние продолжится. 

В школе №30 обучается около 600 учеников. В школе №3, рассчитанной на 560 детей, хронический недобор - чуть больше 100, поэтому это учебное учреждение постоянно балансирует на грани закрытия.

Общество Ольга Волошина Степан Пак Школа №3 Школа №30
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