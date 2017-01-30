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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 05:41255

В Сумах вручено уведомление о подозрении взрывателю по Лушпы, 52

Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного повреждения дома по ул. Лушпы, 52 в г. Сумы.

17 февраля 27-летнему мужчине, в квартире которого произошел взрыв, вручено извещение о подозрении. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко, установлено, что подозреваемый умышленно отсоединил трубку подачи газа от плиты и открыл кран. После того, как газ заполнил помещение, - поджег газовоздушную смесь, в результате чего произошел взрыв. Напоминаем, что в понедельник, 9 января 2017 года, около 8.40 на первом этаже девятиэтажного дома по пр. Лушпы, 52 в г. Сумы произошел взрыв, 26-летний хозяин квартиры получил около 30 процентов ожогов тела, супруги из соседней квартиры получили легкие телесные повреждения. Взрывной волной выбиты стекла в окнах первого подъезда с первого по четвертый этажи. Всего повреждены две квартиры. Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Справка: санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

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