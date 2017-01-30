Запасов угля на сумской ТЭЦ хватит на шесть дней Запасов угля хватит на 6 дней. Такую информацию предоставила заместитель генерального директора ООО «Сумытеплоэнерго».

Надежда Покутняя добавила: при веерном отключения электроэнергии ограничат и поставки горячей и холодной воды, сообщает UA:СУМИ.

Если не будут возобновлены поставки угля, ТЭЦ будет работать на газу. Город будет с отоплением. Также 20 локальных котельных, которые обслуживает предприятие, только на газу - они также работают в штатном режиме. Если будет отключение электроэнергии, "Сумытеплоенерго" также обслуживает 63 центральных тепловых пункта, то в случае отключения электроэнергии на центральных тепловых пунктах будет остановлено насосное оборудование и тогда горячее и холодное водоснабжение будет только до 5-го этажа", - сказала Надежда Покутняя, заместитель генерального директора ООО "Сумытеплоэнерго". По ее словам, руководитель предприятия Дмитрий Васюнин сейчас находится в Киеве. Причина этому - решение вопроса дальнейшей поставки твердого топлива. Напомним, с 17 февраля в Украине действует чрезвычайное положение в энергетике. Ввели такое по решению правительства 15 числа. Причина - блокада поставок угля с неподконтрольного Донбасса добровольческими батальонами. Согласно Постановлению Кабмина, чрезвычайное положение будет действовать до 17 марта.