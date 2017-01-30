Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13223

Сумские хоккеистки обыграли англичанок

Сегодня, 18 февраля, в Шяуляе (Литва) МСК «Сумчанка» сыграла 4-ю игру в рамках кубка европейских чемпионов Трофи по индорхоккею.

Соперником наших девчат были англичанки из «East Grinstead». Игра завершилась со счетом 4:3.

За сумчанок забивали Виктория Стеценко (7 и 23 минуты),  Ольга Гончаренко (11) и Юлия Шевченко (33).

После 4 матчей наши хоккеистки лидируют с максимумом очков.

Завтра «Сумчанка» сыграет с шотландками из «Dundee Wanderers» и хозяйками турнира «Gintra Strekte Uni HC».

Спорт Индорхоккей Кубок европейских чемпионов по индорхоккею Сумчанка
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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