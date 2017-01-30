Сумские хоккеистки обыграли англичанок Сегодня, 18 февраля, в Шяуляе (Литва) МСК «Сумчанка» сыграла 4-ю игру в рамках кубка европейских чемпионов Трофи по индорхоккею.

Соперником наших девчат были англичанки из «East Grinstead». Игра завершилась со счетом 4:3.

За сумчанок забивали Виктория Стеценко (7 и 23 минуты), Ольга Гончаренко (11) и Юлия Шевченко (33).

После 4 матчей наши хоккеистки лидируют с максимумом очков.

Завтра «Сумчанка» сыграет с шотландками из «Dundee Wanderers» и хозяйками турнира «Gintra Strekte Uni HC».