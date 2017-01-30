Сумские хоккеистки обыграли англичанок

Соперником наших девчат были англичанки из «East Grinstead». Игра завершилась со счетом 4:3.
За сумчанок забивали Виктория Стеценко (7 и 23 минуты), Ольга Гончаренко (11) и Юлия Шевченко (33).
После 4 матчей наши хоккеистки лидируют с максимумом очков.
Завтра «Сумчанка» сыграет с шотландками из «Dundee Wanderers» и хозяйками турнира «Gintra Strekte Uni HC».
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