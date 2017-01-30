«Сумчанка» вернулась в элиту европейского индорхоккея

Это была уже пятая подряд победа на Кубке европейских чемпионов Трофи сумской команды. На этот раз был повержен один из претендентов на повышение — шотландский «Dundee Wanderers» 5:1. За «Сумчанку» забивали Юлия Шевченко (2, 32, 34 минуты), Екатерина Самоходченко (15) и Ольга Гончаренко (38).
Нашей команде осталось сыграть на турнире одну игру — против хозяек «Gintra Strekte Uni HC», которым нужна только победа, чтобы вслед за сумчанками выйти в высший дивизион. Пока вторыми идут как раз шотландки.
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