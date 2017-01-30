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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:07381

«Сумчанка» вернулась в элиту европейского индорхоккея

Сегодня, 19 февраля, в Шяуляе (Литва) сумские хоккеистки выиграли у шотландских.

Это была уже пятая подряд победа на Кубке европейских чемпионов Трофи сумской команды.  На этот раз был повержен один из претендентов на повышение — шотландский «Dundee Wanderers» 5:1. За «Сумчанку» забивали Юлия Шевченко (2, 32, 34 минуты),  Екатерина Самоходченко (15) и Ольга Гончаренко (38).

Нашей команде осталось сыграть на турнире одну игру — против хозяек «Gintra Strekte Uni HC», которым нужна только победа,  чтобы вслед за сумчанками выйти в высший дивизион.  Пока вторыми идут как раз шотландки.

Спорт «Сумчанка» Индорхоккей Кубок европейских чемпионов по индорхоккею
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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