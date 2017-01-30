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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:36425

В военной прокуратуре сообщили о причине пожара в военной части в Глухове

Причиной пожара, который унес жизни двоих украинских военнослужащих в части ВСУ в Сумской области, могло стать несоблюдение правил безопасности при пользовании буржуйкой.

Такую версию происшествия озвучили в военной прокуратуре, информирует «Слово и Дело».

«Палатка, в которой проживали военные, отапливалась «буржуйками», поэтому на данный момент одна из версий возгорания – это несоблюдение правил безопасности», – считают в ведомстве.

По информации военного прокурора Сумского гарнизона Игоря Галичанского, оба погибшие – уроженцы Полтавской области, им было 27 и 37 лет. Также в результате инцидента госпитализирован один военнослужащий.

Информацию о происшествии занесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.

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