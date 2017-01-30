В военной прокуратуре сообщили о причине пожара в военной части в Глухове Причиной пожара, который унес жизни двоих украинских военнослужащих в части ВСУ в Сумской области, могло стать несоблюдение правил безопасности при пользовании буржуйкой.

Такую версию происшествия озвучили в военной прокуратуре, информирует «Слово и Дело».

«Палатка, в которой проживали военные, отапливалась «буржуйками», поэтому на данный момент одна из версий возгорания – это несоблюдение правил безопасности», – считают в ведомстве.

По информации военного прокурора Сумского гарнизона Игоря Галичанского, оба погибшие – уроженцы Полтавской области, им было 27 и 37 лет. Также в результате инцидента госпитализирован один военнослужащий.

Информацию о происшествии занесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.