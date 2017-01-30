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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00458

Скончался почетный гражданин Конотопа

На 94-м году ушел из жизни член ветеранской организации Конотопа, гвардии полковник в отставке, Почетный гражданин города Алексей Елисеевич Глущенко.

Алексей Елисеевич с самого начала Второй мировой войны участвовал в боях, освобождал Украину и штурмовал Берлин в майские дни 1945 года, сообщает Голос Конотопа.

За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны I и II степеней, орденами Красной звезды, Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом «За мужество», медалью «За отвагу» и многими юбилейными медалями.

Алексей Глущенко занимал активную гражданскую позицию, провел множество лекций на военно-патриотическую тему для местной молодежи.

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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