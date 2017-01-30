Скончался почетный гражданин Конотопа На 94-м году ушел из жизни член ветеранской организации Конотопа, гвардии полковник в отставке, Почетный гражданин города Алексей Елисеевич Глущенко.

Алексей Елисеевич с самого начала Второй мировой войны участвовал в боях, освобождал Украину и штурмовал Берлин в майские дни 1945 года, сообщает Голос Конотопа.

За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны I и II степеней, орденами Красной звезды, Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом «За мужество», медалью «За отвагу» и многими юбилейными медалями.

Алексей Глущенко занимал активную гражданскую позицию, провел множество лекций на военно-патриотическую тему для местной молодежи.