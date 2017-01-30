Пассажир поезда «Москва - Кишинев» предлагал сумскому пограничнику взятку В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» россиянин предлагал пограничнику взятку.

Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Москва - Кишинев» пограничным нарядом было обнаружено гражданина России, который превысил срок предыдущего пребывания на территории Украины. С целью «решения вопроса» относительно беспрепятственного пересечения границы, мужчина предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 3800 рублей РФ, на что получил категорический отказ.

Сейчас пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения, сообщает Сумской погранотряд.