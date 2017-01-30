Сумские пограничники у молдаванина обнаружили монтажные патроны В пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля Opel Vectra молдавской регистрации, которым въезжал в Украину гражданин Молдовы, выявлены монтажные патроны.

При углубленном осмотре транспортного средства пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в салоне автомобиля среди прочего обнаружили 26 монтажных патронов калибра 6,8 мм.

Сейчас обнаруженные патроны, перемещение которых через границу ограничено и о которых мужчина не заявил устно и не задекларировал письменно, изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.