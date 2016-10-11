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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30165

Роменчанин потерял руку, попав под поезд

Полиция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая на железной дороге.

В дежурную часть Роменского отдела полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Андрияшевка под колеса поезда попал человек, сообщает

Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что около десяти вечера 28-летний житель района попал под поезд из-за собственной неосторожности. Как пояснил сам пострадавший, все произошло из-за того, что он опоздал на посадку. Поэтому, когда поезд начал двигаться, он на ходу попытался попасть в вагон. И в результате неудачной попытки оказался под колесом поезда. Вытащили же молодого мужчину из-под вагона товарищи, которые его провожали.

Сейчас молодой человек госпитализирован в травматологическое отделение Роменской ЦРБ с диагнозом «травматическая ампутация нижней трети правого предплечья и кисти, ушиб мягких тканей головы».

«Чтобы не попасть в подобную ситуацию, – говорит начальник Роменского отдела полиции Юлия Загамула, - гражданам следует помнить о личной безопасности и всегда соблюдать правила посадки и высадки пассажиров на железнодорожном транспорте. И ни в коем случае нельзя вскакивать в вагон, когда поезд уже начал движение. Лучше потратить несколько часов на ожидание другого поезда, чем рискнуть и в результаты получить увечье или вообще потерять жизнь».

Право Несчастный случай Попал под поезд
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