Роменчанин потерял руку, попав под поезд

В дежурную часть Роменского отдела полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Андрияшевка под колеса поезда попал человек, сообщает
Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что около десяти вечера 28-летний житель района попал под поезд из-за собственной неосторожности. Как пояснил сам пострадавший, все произошло из-за того, что он опоздал на посадку. Поэтому, когда поезд начал двигаться, он на ходу попытался попасть в вагон. И в результате неудачной попытки оказался под колесом поезда. Вытащили же молодого мужчину из-под вагона товарищи, которые его провожали.
Сейчас молодой человек госпитализирован в травматологическое отделение Роменской ЦРБ с диагнозом «травматическая ампутация нижней трети правого предплечья и кисти, ушиб мягких тканей головы».
«Чтобы не попасть в подобную ситуацию, – говорит начальник Роменского отдела полиции Юлия Загамула, - гражданам следует помнить о личной безопасности и всегда соблюдать правила посадки и высадки пассажиров на железнодорожном транспорте. И ни в коем случае нельзя вскакивать в вагон, когда поезд уже начал движение. Лучше потратить несколько часов на ожидание другого поезда, чем рискнуть и в результаты получить увечье или вообще потерять жизнь».
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