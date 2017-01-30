Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59151

На Сумщине вор несколько раз обокрал знакомую пенсионерку

Сначала «добычей» ранее неоднократно судимого за имущественные преступления мужчины стали два велосипеда, потом он потихоньку вынес из усадьбы старушки стиральную машинку.

В Великописаревское отделение полиции обратилась 71-летняя жительница райцентра и сообщила, что из ее хозяйства исчезли некоторые вещи.

По факту кражи розыскники провели проверку, в ходе которой установили причастность к совершению преступления 45-летнего местного жителя, который время от времени помогал старушке по хозяйству. Мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей и имел несколько судимостей за кражи.

Опросив подозреваемого, стражи порядка выяснили, что в августе прошлого года он втихаря стащил со двора пенсионерки два велосипеда марки «Украина» черного и голубого цветов, общая стоимость которых, согласно заключению товароведческой экспертизы, составляла 1260 грн.

Злоумышленник довольно быстро продал оба двухколесника, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Спустя некоторое время, поняв, что кража осталась незамеченной, мужчина снова тихонько проник во двор пожилой женщины и украл стиральную машинку, которую неосторожная хозяйка оставила во дворе, чем причинил бабушке убытков на сумму больше пятисот гривен. Техникой он, опять же, распорядился по своему усмотрению, продав ее случайным прохожим.

Сейчас следователи полиции открыли относительно злоумышленника уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины (повторная кража, соединенная с проникновением в жилье или другое помещение) и проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенных в райцентре. Подозреваемому грозит наказание в виде немалого срока заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
view counter

По тематике

Сегодня 10:19

На Сумщине рецидивист дважды обокрал родного отца

Недавно освободившись из мест лишения свободы, 43-летний мужчина вторично совершил кражу имущества у своего 69-летнего отца....

17.02.2017 17:45

Полицейские Шостки разоблачили мужчину, который обокрал родного брата и мать

Чтобы быстро найти деньги на собственные нужды, ранее судимый 39-летний мужчина решил обокрасть своих родных. Из квартиры матери и брата...

17.02.2017 15:29

В Конотопе на краже попался работник коммунального прдприятия

Гражданин соблазнился на дорогую автозапчасть. Теперь горе-работника ожидает не только увольнение, но и немалый срок лишения свободы....

15.02.2017 13:38

В Сумах псевдогазовщицы обокрали пенсионерку

Две неизвестные женщины, представившись работницами газовой службы, зашли в квартиру сумской пенсионерки, якобы с целью проверки показаний счетчика. А когда...

15.02.2017 12:40

В Сумах поймали кладбищенского металлиста

Патрульные задержали мужчину, который причастен к похищению металлического забора на кладбище....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.