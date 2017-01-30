На Сумщине вор несколько раз обокрал знакомую пенсионерку Сначала «добычей» ранее неоднократно судимого за имущественные преступления мужчины стали два велосипеда, потом он потихоньку вынес из усадьбы старушки стиральную машинку.

В Великописаревское отделение полиции обратилась 71-летняя жительница райцентра и сообщила, что из ее хозяйства исчезли некоторые вещи.

По факту кражи розыскники провели проверку, в ходе которой установили причастность к совершению преступления 45-летнего местного жителя, который время от времени помогал старушке по хозяйству. Мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей и имел несколько судимостей за кражи.

Опросив подозреваемого, стражи порядка выяснили, что в августе прошлого года он втихаря стащил со двора пенсионерки два велосипеда марки «Украина» черного и голубого цветов, общая стоимость которых, согласно заключению товароведческой экспертизы, составляла 1260 грн.

Злоумышленник довольно быстро продал оба двухколесника, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Спустя некоторое время, поняв, что кража осталась незамеченной, мужчина снова тихонько проник во двор пожилой женщины и украл стиральную машинку, которую неосторожная хозяйка оставила во дворе, чем причинил бабушке убытков на сумму больше пятисот гривен. Техникой он, опять же, распорядился по своему усмотрению, продав ее случайным прохожим.

Сейчас следователи полиции открыли относительно злоумышленника уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины (повторная кража, соединенная с проникновением в жилье или другое помещение) и проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенных в райцентре. Подозреваемому грозит наказание в виде немалого срока заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.