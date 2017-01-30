Сумские копы задержали мошенника Сумские патрульные задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве.

16 февраля, около 13 часов, на улице Бельгийской, патрульные получили сообщение о подозрительном мужчине, который представляется врачом. На месте происшествия заявитель пояснил, что к нему пришел неизвестный мужчина, который представился новым участковым врачом. Незнакомец предложил гражданину новейшие лекарственные методики, которые в кратчайшие сроки могут побороть все болезни. Цена его товаров достигала 1900 гривен. Когда псевдоврач увидел, что заявитель не торопится с приобретением, то начал запугивать его. Получив отказ, неизвестный быстро исчез из дома.

Опросив мужчину, полицейские получили почти похожее сообщение, но с проспекта Шевченко. В своем сообщении заявитель указал, что по подъезду ходит неизвестный, который рассказывает, что он занимается сетевым маркетингом и предлагает приобрести медицинские товары сомнительного происхождения за большую цену.

Когда инспекторы подъехали к подъезду, из него вышел разыскиваемый человек. По имеющимся базами стражи порядка установили, что ранее он имел проблемы с законом, ведь занимался мошенничеством в Запорожской области. Общаясь с патрульными, он путался в показаниях. Полицейские доставили 37-летнего гражданина в отдел полиции для проведения дальнейшей проверки.