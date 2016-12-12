В Сумах водитель «Тойоты» избил водительницу «Таврии»

16 февраля, около 12 часов, сумчанин за рулем автомобиля Toyota и женщина-водитель ЗАЗ-1102 «Таврия» не смогли поделить проезжую часть на улице Парковой. По словам женщины, мужчина создал аварийную ситуацию, и, заблокировав проезд, вышел из автомобиля и направился в ее сторону. В ходе непродолжительной ссоры, водитель несколько раз ударил женщину, после чего сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.
Потерпевшая позвонила в полицию. Экипаж патрульных остановил разыскиваемый автомобиль через несколько минут на улице Ахтырской. 40-летний водитель не отрицал причастности к вышеупомянутому событию.
Патрульные доставили его и заявительницу в Сумское отделение полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 296 (хулиганство) УК.
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