Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40434

В Сумах водитель «Тойоты» избил водительницу «Таврии»

Патрульные оперативно обнаружили водителя, который избил женщину.

16 февраля, около 12 часов, сумчанин за рулем автомобиля Toyota и женщина-водитель ЗАЗ-1102 «Таврия» не смогли поделить проезжую часть на улице Парковой. По словам женщины, мужчина создал аварийную ситуацию, и, заблокировав проезд, вышел из автомобиля и направился в ее сторону. В ходе непродолжительной ссоры, водитель несколько раз ударил женщину, после чего сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевшая позвонила в полицию. Экипаж патрульных остановил разыскиваемый автомобиль через несколько минут на улице Ахтырской. 40-летний водитель не отрицал причастности к вышеупомянутому событию.

Патрульные доставили его и заявительницу в Сумское отделение полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 296 (хулиганство) УК.

Право Хулиганство
view counter

По тематике

23.01.2017 15:28

Матюгающееся быдло избило сумчанина за замечание

Замечание компании молодых людей в маршрутке закончилось дракой на остановке общественного транспорта....

23.01.2017 10:39

В Сумах патрульные задержали пьяного, который повредил два автомобиля

18 января, около 21.30, патрульные получили сообщение о неизвестном, который бьет чужие автомобили на проспекте Шевченко....

13.01.2017 12:26

В Сумах иностранным студентам, избившим таксиста, грозит 4 года тюрьмы

До четырех лет лишения свободы грозит двум студентам-иностранцам, которые расплатились с таксистом кулаками....

27.12.2016 11:22

18-летний сумчанин порезал проекционный экран на «Мануфактуре»

Сотрудники полиции Сум установили личность сумчанина, который повредил полотно экрана для проекторов на фасаде торгово-развлекательного центра «Мануфактура»....

12.12.2016 15:45

В Сумах квест-дебош привел к уголовке за хулиганство

Информация о похищении группой неизвестных мужчин гражданина с ТРЦ «Мануфактура» в Сумах была получена полицией от журналистов, которые в субботу...

Новости

Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила своих подписчиков (фоторепортаж)
Сегодня 14:24
В Сумах открыли памятный знак Героям Небесной Сотни
Сегодня 13:58
В Глухове сгорели двое военных
18.02.2017 16:03
В Сумах у приближенного к экс-главе облсовета выявили автомат и патроны
18.02.2017 13:53
В Сумах зажгли свечи
Сегодня 19:51
Чмыря пока не подозревают в разгоне Майдана
Сегодня 17:46
Координатор сумского «Майдана» ответил городским властям за памятник Небесной сотне
Сегодня 17:42
На Белопольщине похоронили бойца, погибшего в АТО
Сегодня 17:05
Житель Конотопа выдал полиции арсенал оружия и боеприпасов
Сегодня 17:00
В Сумах жена сдала мужа-оружейника
Сегодня 16:49
Информация для сумчан: законодательные новшества для неприбыльных организаций
Сегодня 16:18
Сумские копы разыскали айфон, украденный в Харькове
Сегодня 16:01
view counter
view counter

Статьи

Слухи о массовом отравлении детей в школе №6 преувеличены, но не безпочвенны
Сегодня 19:08
Алина Познанская: «Последнее время я замечаю, что активных людей гораздо больше, чем мы об этом знаем»
17.02.2017 19:30
Насколько голубой огонек? Сумской газ под прицелом
15.02.2017 16:47
#Анукадевушки: в Сумах будут повышать девичий потенциал за деньги Обамы
15.02.2017 16:26
Юрий Петрушенко: зачем учиться всю жизнь?
14.02.2017 21:05
Что делать, если на предприятие пришла внеплановая проверка инспекции по труду
07.02.2017 17:16
В Сумах начали играть в шахматы живыми людьми
06.02.2017 17:29
Земля Сумщины: военная прокуратура судится за часть военного полигона в Радьковке
06.02.2017 16:44
Егор Лугачев: из футболиста в барберы
02.02.2017 14:23
К 10-летию арт-проекта «Владимир Высоцкий в Сумах»
02.02.2017 13:34
Гуляем за свои: обзор дворовых проектов
31.01.2017 19:02
Общественный бюджет Сум: гуляем за свои
30.01.2017 18:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.