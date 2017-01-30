Сумские копы остановили грузовик с нелегальной древесиной

Во время проверки документов стражи порядка выяснили, что документы, которые предоставил водитель на свой груз, не соответствовали действительности, ведь древесина, указанная в них, не соответствовала той, которая перевозилась.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, после чего обеспечили сопровождение автомобиля на штраф-площадку.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.