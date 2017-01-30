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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24183

Сумские копы остановили грузовик с нелегальной древесиной

15 февраля, около 12 часов, на улице Белопольское шоссе, экипаж патрульных остановил автомобиль ЗИЛ, который, транспортируя древесину, нарушал ПДД.

Во время проверки документов стражи порядка выяснили, что документы, которые предоставил водитель на свой груз, не соответствовали действительности, ведь древесина, указанная в них, не соответствовала той, которая перевозилась.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, после чего обеспечили сопровождение автомобиля на штраф-площадку.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

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